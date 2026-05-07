Hantavirus caccia ai contatti dei passeggeri scesi dalla crociera Assistente di volo Klm ricoverata ad Amsterdam

Le autorità stanno seguendo da vicino i contatti dei passeggeri che sono scesi dalla nave da crociera coinvolta nei casi sospetti di hantavirus. Nel frattempo, un’assistente di volo della compagnia aerea Klm, che ha manifestato sintomi lievi, è stata ricoverata in ospedale ad Amsterdam per ulteriori accertamenti. I casi sospetti di infezione sono in aumento e le verifiche continuano.

I casi sospetti di hantavirus aumentano. L’ultimo riguarda un’ assistente di volo della Klm è stato sottoposta al test per dopo aver manifestato sintomi lievi ed è stata ricoverata ad Amsterdam. L’hostess è entrata in contatto con la donna olandese fatta scendere prima del decollo dall’aereo su cui aveva cercato di imbarcarsi il 25 aprile per lasciare Johannesburg per Amsterdam, dopo aver trascorso un periodo di crociera a bordo della Mv Hondius, il focolaio con almeno 8 casi accertati e tre morti. L’equipaggio, date le sue condizioni di salute, aveva rifiutato il trasporto. La donna è poi morta. Ora le autorità sanitarie olandesi stanno contattando le persone a bordo “a scopo precauzionale”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Hantavirus, caccia ai contatti dei passeggeri scesi dalla crociera. Assistente di volo Klm ricoverata ad Amsterdam Notizie correlate Hantavirus, assistente di volo Klm ricoverata ad Amsterdam dopo il contatto con la passeggera mortaUn’assistente di volo della Klm è stato sottoposta al test per l’hantavirus dopo aver manifestato sintomi lievi ed è stata ricoverata ad Amsterdam. Hantavirus, è il ceppo Andes trasmissibile da uomo a uomo. Si tenta di tracciare i contatti dei passeggeri già scesi dalla crocieraMilano, 6 maggio 2027 – Sono saliti a 8 i casi di hantavirus nella crociera finita sotto il faro delle autorità sanitarie mondiali. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Hantavirus su nave da crociera: indagini sul focolaio e caccia alla fonte del contagio. Hantavirus, caccia ai contatti dei passeggeri scesi dalla crociera. Assistente di volo Klm ricoverata ad AmsterdamL’hostess è entrata in contatto con la donna olandese fatta scendere prima del decollo sull'aereo su cui aveva cercato di imbarcarsi ... ilfattoquotidiano.it Hantavirus, hostess di volo ricoverata in Olanda: contatti con la donna morta a Johannesburg. La nave da crociera in viaggio verso le CanarieL’Organizzazione Mondiale della Sanità ha confermato l'identificazione di un nuovo caso di Hantavirus in Svizzera in un passeggero della nave da crociera MV Hondius. L’imbarcazione è attualmente al ... leggo.it