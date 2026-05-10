Hantavirus è sbarcato in Italia | 4 passeggeri rintracciati dopo il volo KLM Cosa sappiamo finora

Un nuovo caso di hantavirus è stato registrato in Italia, dopo che quattro passeggeri sono stati individuati a seguito di un volo della compagnia KLM. Nel frattempo, il focolaio di virus, emerso a bordo della nave da spedizione MV Hondius, continua a causare allarmi e a coinvolgere persone anche oltre i confini marittimi. Le autorità sono impegnate nelle verifiche e nelle operazioni di monitoraggio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui