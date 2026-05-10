Hantavirus è sbarcato in Italia | 4 passeggeri rintracciati dopo il volo KLM Cosa sappiamo finora
Un nuovo caso di hantavirus è stato registrato in Italia, dopo che quattro passeggeri sono stati individuati a seguito di un volo della compagnia KLM. Nel frattempo, il focolaio di virus, emerso a bordo della nave da spedizione MV Hondius, continua a causare allarmi e a coinvolgere persone anche oltre i confini marittimi. Le autorità sono impegnate nelle verifiche e nelle operazioni di monitoraggio.
Il focolaio di hantavirus emerso a bordo della nave da spedizione MV Hondius continua a produrre effetti anche fuori dal perimetro marittimo. L’ aggiornamento di oggi riguarda soprattutto l’Italia, dove è stata attivata una rete di sorveglianza sanitaria sui contatti individuati nel nostro Paese. Secondo quanto riferito nelle ultime ore dalle autorità sanitari, quattro persone sono state rintracciate nel nostro Paese dopo aver viaggiato su un volo KLM sul quale era salita, solo per pochi minuti prima di essere stata fatta scendere perché in condizioni di salute già molto gravi, la donna olandese successivamente deceduta per infezione da virus Andes.🔗 Leggi su Panorama.it
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