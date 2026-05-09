Dopo il decesso di una donna in Sudafrica a causa dell’Hantavirus, le autorità italiane hanno avviato misure di sorveglianza sanitaria. Quattro passeggeri italiani provenienti da un volo KLM sono stati identificati e sono sotto monitoraggio, con attenzione particolare in Campania, dove è stata attivata la sorveglianza. La misura riguarda le persone che potrebbero essere entrate in contatto con il virus durante il viaggio.

Quattro passeggeri italiani di un volo KLM sono ora sotto sorveglianza sanitaria. È scattata anche in Campania la sorveglianza sanitaria attivata dal Ministero della Salute dopo il caso della donna sudafricana morta per Hantavirus a Johannesburg. La vicenda riguarda quattro passeggeri italiani che si trovavano a bordo di un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale la donna era salita per pochi minuti dopo aver lasciato la nave Mv Hondius. Da lunedì 27 aprile le autorità sanitarie hanno avviato tutte le procedure previste dai protocolli di prevenzione, coinvolgendo Calabria, Campania, Toscana e Veneto. I passeggeri monitorati saranno sottoposti a controlli e osservazione clinica per tutta la durata del periodo di incubazione del virus, che può arrivare fino a due mesi.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Hantavirus, allerta anche in Campania dopo il volo KLM: sorveglianza sanitaria per 4 passeggeri italiani

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