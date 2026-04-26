Attualmente sono in corso più di 230 sperimentazioni cliniche in tutto il mondo sui vaccini a mRNA contro il cancro, rivolti a 20 tipi diversi di tumore. Questi studi rappresentano le fasi più avanzate di ricerca, con i ricercatori che cercano di valutare l’efficacia di queste nuove terapie. I vaccini a mRNA, già noti per l’uso durante la pandemia di Covid-19, vengono ora testati anche nel trattamento di diverse forme di tumore.

I vaccini a mRNA contro il cancro stanno entrando nelle fasi più avanzate della sperimentazione clinica, con oltre 230 trial attivi in tutto il mondo rivolti a 20 tipi diversi di tumore. Al congresso dell’American Association for Cancer Research tenutosi a San Diego sono stati presentati nuovi dati che confermano l’efficacia di questa tecnologia, in particolare contro alcune delle forme oncologiche più difficili da trattare. Il National Cancer Institute americano ha stanziato 200 milioni di dollari specificamente per lo sviluppo di vaccini antitumorali, con i trattamenti a mRNA al centro di quel programma. Per capire cosa distingue un vaccino a mRNA oncologico da quello anti-Covid, occorre partire da una differenza fondamentale di obiettivo.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Non solo Covid: i vaccini mRNA ora puntano al cancro (e i dati fanno sperare)

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