Allarme Hantavirus | quattro passeggeri sbarcati in Italia uno è di Firenze Via alla quarantena

Quattro passeggeri sono sbarcati in Italia dopo aver volato su un aereo di linea, durante il quale una donna a bordo è risultata deceduta a causa dell’hantavirus. Tutti e quattro sono stati messi in quarantena, in attesa di eventuali controlli o accertamenti sanitari. L’episodio ha attirato l’attenzione delle autorità sanitarie, che monitorano attentamente la situazione.

Quattro passeggeri che si trovavano sul volo KLM sul quale era salita una donna poi deceduta a causa dell’hantavirus sono atterrati in Italia. Il Ministero della Salute ha acquisito i loro recapiti e ha trasmesso le informazioni alle Regioni competenti (Calabria, Campania, Toscana, Veneto) per.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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