Hantavirus come prevenire le precauzioni e il vaccino; il professor Francesco Vaia | Non allarmarsi ma agire

Un giovane di 24 anni della provincia di Napoli si trova in quarantena dopo aver avuto contatto con una donna deceduta, anche lei passeggera di una nave, a causa di un caso di hantavirus. L'episodio ha riacceso l'attenzione sulla diffusione del virus, con esperti che consigliano di adottare precauzioni e di informarsi sulle misure di prevenzione e sui vaccini disponibili. Il professor Francesco Vaia ha invitato a non allarmarsi, ma a mantenere comportamenti cauti.

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