Hantavirus come prevenire le precauzioni e il vaccino; il professor Francesco Vaia | Non allarmarsi ma agire
Un giovane di 24 anni della provincia di Napoli si trova in quarantena dopo aver avuto contatto con una donna deceduta, anche lei passeggera di una nave, a causa di un caso di hantavirus. L'episodio ha riacceso l'attenzione sulla diffusione del virus, con esperti che consigliano di adottare precauzioni e di informarsi sulle misure di prevenzione e sui vaccini disponibili. Il professor Francesco Vaia ha invitato a non allarmarsi, ma a mantenere comportamenti cauti.
Dopo il caso del 24enne della provincia di Napoli in quarantena perché entrato in contatto a bordo del volo Klm con la donna, poi deceduta, passeggera della nave Mv Hondius, resta massima.🔗 Leggi su Ilmattino.it
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