Hantavirus | attivate le procedure di sorveglianza in Campania per un cittadino del napoletano
Le autorità sanitarie della Campania hanno avviato le procedure di sorveglianza nei confronti di un residente nella provincia di Napoli, dopo che il Ministero della Salute ha segnalato tramite i canali internazionali EWRS e IHR un caso di infezione da Hantavirus. La notifica riguarda un cittadino che è stato identificato come contatto di un caso già confermato. La regione monitora ora la situazione per prevenire ulteriori sviluppi.
Dopo la segnalazione del Ministero della Salute tramite i canali internazionali EWRSIHR, la Regione Campania ha attivato le procedure di sorveglianza sanitaria nei confronti di un cittadino residente nella provincia di Napoli, individuato come contatto di un caso confermato di infezione da.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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