Hantavirus | attivate le procedure di sorveglianza in Campania per un cittadino del napoletano

Le autorità sanitarie della Campania hanno avviato le procedure di sorveglianza nei confronti di un residente nella provincia di Napoli, dopo che il Ministero della Salute ha segnalato tramite i canali internazionali EWRS e IHR un caso di infezione da Hantavirus. La notifica riguarda un cittadino che è stato identificato come contatto di un caso già confermato. La regione monitora ora la situazione per prevenire ulteriori sviluppi.

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