Hantavirus | il cittadino sotto osservazione in Campania è napoletano

La Regione Campania ha avviato le procedure di sorveglianza sanitaria su un residente nella provincia di Napoli, dopo aver ricevuto comunicazione dal Ministero della Salute di un caso confermato di infezione da Hantavirus Andes. L'uomo è stato messo sotto osservazione come contatto del caso accertato. La notizia è stata resa nota attraverso una comunicazione ufficiale, senza ulteriori dettagli sulla condizione del soggetto o sui possibili rischi.

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La Regione Campania ha attivato le procedure di sorveglianza sanitaria nei confronti di un cittadino residente nella provincia di Napoli, individuato come contatto di un caso confermato di infezione da Hantavirus Andes, a seguito di comunicazione ufficiale pervenuta dal Ministero della Salute.🔗 Leggi su Napolitoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Hantavirus, un napoletano a contatto con il virus: attivate procedure di sorveglianza in Campania Notizie correlate Emergenza Hantavirus: un sudafricano sotto stretta osservazione a PadovaE’ tenuto sotto stretta osservazione dal personale sanitario, in quarantena, a Padova, un sudafricano arrivato a Venezia da Amsterdam il 26 aprile... Hantavirus, un napoletano a contatto con un contagiato: attivate procedure di sorveglianza in CampaniaUn cittadino residente nella provincia di Napoli, individuato come contatto di un caso confermato di infezione da Hantavirus Andes, a seguito di... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Hondius, si lavora a tracciare l'hantavirus. Domenica l'evacuazione della nave; Il pericoloso hantavirus sotto la lente Oms dopo l’allarme in crociera: cosa sapere; Hantavirus: sudafricano sotto osservazione a Padova; Epidemia da hantavirus su nave da crociera: 3 morti e altri casi a bordo. Capo Verde nega l’attracco. Hantavirus: il cittadino sotto osservazione in Campania è napoletanoLa Regione Campania ha attivato le procedure di sorveglianza sanitaria nei confronti di un cittadino residente nella provincia di Napoli, individuato come contatto di un caso confermato di infezione ... napolitoday.it Hantavirus, Stefani: A Padova c’è un cittadino sudafricano in osservazione ma senza sintomiÈ arrivato a Venezia il 26 aprile e aveva passato pochi minuti sul volo su cui era salita una passeggera che stava male ed è poi morta a Jahnannesburg per Hantavirus ... dire.it Hantavirus e quarantena, ecco quando viene attivata e in cosa consiste x.com Hantavirus, controlli su quattro turisti passati da Roma: erano sull'aereo con una vittima reddit