In Campania, sono state avviate procedure di sorveglianza dopo che un residente nella provincia di Napoli è stato identificato come contatto di un caso confermato di infezione da Hantavirus Andes. La comunicazione ufficiale è arrivata dal Ministero della Salute, che ha reso noto il coinvolgimento di questa persona in relazione al contagio. La misura riguarda l’attivazione di monitoraggi e controlli mirati nella zona interessata.

Un cittadino residente nella provincia di Napoli, individuato come contatto di un caso confermato di infezione da Hantavirus Andes, a seguito di comunicazione ufficiale pervenuta dal Ministero della Salute tramite i canali internazionali EWRSIHR. Secondo quanto riportato nella segnalazione ministeriale, il contatto sarebbe avvenuto durante le operazioni di imbarco di un volo internazionale e non risulterebbe essere stato né ravvicinato né prolungato. Sono stati immediatamente avviati tutti i protocolli previsti da parte delle competenti strutture sanitarie territoriali. L’attenzione da parte delle strutture sanitarie territoriali è massima, in coordinamento costante con il Ministero, l’istituto Superiore di Sanità e le altre autorità sanitarie nazionali e internazionali.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Hantavirus, un napoletano a contatto con un contagiato: attivate procedure di sorveglianza in Campania

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