Hantavirus a Napoli | attivate le procedure di sorveglianza dopo contatto con infetto

A Napoli sono state avviate le procedure di sorveglianza sanitaria dopo che una persona è stata in contatto con un caso di hantavirus. La notizia è stata comunicata dalle autorità sanitarie locali, che hanno preso misure per monitorare eventuali sintomi tra le persone coinvolte. La regione ha attivato le procedure di controllo e sorveglianza in risposta all'infezione rilevata.

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Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La Regione Campania ha attivato le procedure di sorveglianza sanitaria per un cittadino della provincia di Napoli, identificato come contatto di un caso confermato di infezione da Hantavirus Andes. Questo è stato reso noto grazie a una comunicazione ufficiale ricevuta dal Ministero della Salute attraverso i canali internazionali EWRSIHR. Secondo la segnalazione ministeriale, il contatto potrebbe essere avvenuto durante le operazioni di imbarco di un volo internazionale. È importante sottolineare che la situazione non ha comportato un contatto ravvicinato né prolungato.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Hantavirus a Napoli: attivate le procedure di sorveglianza dopo contatto con infetto. ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Hantavirus, un napoletano a contatto con un contagiato: attivate procedure di sorveglianza in CampaniaUn cittadino residente nella provincia di Napoli, individuato come contatto di un caso confermato di infezione da Hantavirus Andes, a seguito di... Hantavirus: attivate le procedure di sorveglianza in Campania per un cittadino del napoletanoDopo la segnalazione del Ministero della Salute tramite i canali internazionali EWRSIHR, la Regione Campania ha attivato le procedure di sorveglianza... Argomenti più discussi: Hantavirus, un napoletano a contatto con un contagiato: attivate procedure di sorveglianza in Campania; Hantavirus, ministero della Salute attiva protocolli di sorveglianza anche in Campania: c'è una persona a rischio; Hantavirus, sorveglianza attiva su quattro passeggeri di un volo: uno è della Campania; Hantavirus, ministero attiva sorveglianza su 4 passeggeri volo Klm: uno è in Campania. No sintomi.