Diciannove passeggeri provenienti dagli Stati Uniti sono rientrati nel paese dopo essere stati evacuati in un’area colpita dall’Hantavirus. Al momento, non ci sono dettagli sui criteri adottati per classificare il rischio di contagio tra i viaggiatori. Il CDC ha annunciato che sarà attivato un monitoraggio specifico per i soggetti che si trovano in Nebraska, senza specificare i protocolli precisi che verranno applicati.

? Domande chiave Come verranno classificati i passeggeri in base al rischio di contagio?. Quali protocolli utilizzerà il CDC per monitorare i viaggiatori in Nebraska?. Perché le autorità hanno scelto un volo speciale per il rimpatrio?. Chi deciderà se i passeggeri possono rientrare nelle proprie abitazioni?.? In Breve 17 cittadini statunitensi rientreranno in Nebraska con un volo speciale affittato.. CDC ha emesso avviso sanitario ai medici venerdì per gestire i sintomi.. Gestione rischi basata su profili medio o alto secondo criteri di Bhattacharya.. Monitoraggio individuale coordinato tra Omaha e agenzie sanitarie locali.. Diciannove passeggeri americani a bordo della nave MV Hondius sono stati rimpatriati negli Stati Uniti questa domenica 10 maggio, dopo che il traghetto ha attraccato a Tenerife per l’evacuazione completa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hantavirus: 19 passeggeri americani rientrano in USA dopo l’evacuazione

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