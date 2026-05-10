Il contagio da Hantavirus è al centro di attenzione dopo recenti casi segnalati in alcune regioni. Per approfondire la situazione e capire quando la minaccia può essere considerata sotto controllo, sono state rivolte dieci domande a un esperto nel campo delle malattie infettive. La conversazione si concentra sui rischi attuali e sui tempi necessari prima di poter considerare la minaccia come gestita.

Genova, 10 maggio 2026 - Andes Hantavirus: dobbiamo avere paura? Abbiamo rivolto dieci domande a Matteo Bassetti, professore ordinario all’università di Genova e direttore delle Malattie infettive all’ospedale San Martino. L’Andes Hantavirus rischia di essere un nuovo Covid?. “La risposta più corretta da dare è che in questo momento non lo possiamo sapere ed è probabile di no. Però per poter dire qualcosa di definitivo dobbiamo aspettare. L'attenzione oggi è tutta rivolta verso la nave da crociera Hondius e gli sbarchi, ma dal punto di vista epidemiologo questa parte non conta. Se tutti fossero rimasti a bordo, i contagiati come gli altri passeggeri, il problema sarebbe finito lì, avrebbero fatto la quarantena naturale che era perfetta.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Hantavirus, 10 domande a Matteo Bassetti: “Ecco quando potremo dire di essere fuori pericolo”

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