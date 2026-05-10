Hantavirus 10 domande a Matteo Bassetti | Ecco quando potremo dire di essere fuori pericolo

Da quotidiano.net 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il contagio da Hantavirus è al centro di attenzione dopo recenti casi segnalati in alcune regioni. Per approfondire la situazione e capire quando la minaccia può essere considerata sotto controllo, sono state rivolte dieci domande a un esperto nel campo delle malattie infettive. La conversazione si concentra sui rischi attuali e sui tempi necessari prima di poter considerare la minaccia come gestita.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Genova, 10 maggio 2026 - Andes Hantavirus: dobbiamo avere paura? Abbiamo rivolto dieci domande a Matteo Bassetti, professore ordinario all’università di Genova e direttore delle Malattie infettive all’ospedale San Martino. L’Andes Hantavirus rischia di essere un nuovo Covid?. “La risposta più corretta da dare è che in questo momento non lo possiamo sapere ed è probabile di no. Però per poter dire qualcosa di definitivo dobbiamo aspettare. L'attenzione oggi è tutta rivolta verso la nave da crociera Hondius e gli sbarchi, ma dal punto di vista epidemiologo questa parte non conta. Se tutti fossero rimasti a bordo, i contagiati come gli altri passeggeri, il problema sarebbe finito lì, avrebbero fatto la quarantena naturale che era perfetta.🔗 Leggi su Quotidiano.net

hantavirus 10 domande a matteo bassetti ecco quando potremo dire di essere fuori pericolo
© Quotidiano.net - Hantavirus, 10 domande a Matteo Bassetti: “Ecco quando potremo dire di essere fuori pericolo”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Caso Hantavirus: il duello social tra Heather Parisi e Matteo Bassetti diventa virale (ecco cosa sta succedendo)Il clima di tensione tra Heather Parisi e Matteo Bassetti, nato durante gli anni più difficili della pandemia da Covid-19, non si è mai davvero...

Hantavirus sulla nave da crociera, Matteo Bassetti è preoccupato: "In Italia si parla solo di Garlasco"L’infettivologo Matteo Bassetti ha espresso tutta la sua preoccupazione per il focolaio di Hantavirus registrato sulla nave da crociera MV Hondius.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web