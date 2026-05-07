Un focolaio di hantavirus di ceppo Andes è stato riscontrato a bordo di una nave da crociera, generando attenzione tra le autorità sanitarie. L’infettivologo ha evidenziato che il caso coinvolge un numero limitato di persone e che sono in corso le verifiche del caso. In Italia, si discute principalmente di altri temi legati alla cronaca, lasciando in secondo piano la rilevanza di questa emergenza sanitaria.

L’infettivologo Matteo Bassetti ha espresso tutta la sua preoccupazione per il focolaio di Hantavirus registrato sulla nave da crociera MV Hondius. Stando alle analisi, i casi e i decessi sono legato al ceppo Andes, l’unica variante nota del virus capace di essere trasmesso da persona a persona. Tuttavia, secondo l’esperto, i media italiani sono eccessivamente concentrati su altre notizie, come il caso Garlasco, sottovalutando i potenziali effetti dei contagi per la salute pubblica globale. Cosa ha detto Matteo Bassetti sul focolaio di Hantavirus Lo sfogo del direttore della clinica di Malattie infettive del San Martino di Genova è giunto...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Hantavirus sulla nave da crociera, Matteo Bassetti è preoccupato: "In Italia si parla solo di Garlasco"

Notizie correlate

Leggi anche: “Il focolaio di hantavirus sulla nave da crociera? E’ un evento straordinario, il contagio forse tramite l’aria condizionata”: così Matteo Bassetti

Leggi anche: Tre morti su una nave da crociera riportano l’attenzione sull’hantavirus. L’infettivologo Matteo Bassetti spiega cos’è questo virus, come si trasmette e quali sono i rischi reali, senza allarmismi

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Hantavirus, Bassetti: Passeggeri contagiosi, dopo lo sbarco, hanno viaggiato su aerei e altri mezzi; Il focolaio di hantavirus sulla nave da crociera? E’ un evento straordinario, il contagio forse tramite l’aria condizionata: così Matteo Bassetti; Di Hantavirus sentiremo parlare anche fuori dalla nave da crociera: la profezia di Bassetti; Hantavirus sulla nave, l’allarme di Bassetti: Trasmissione mai vista.

Focolaio di hantavirus sulla nave da crociera MV Hondius: tre morti e passeggeri isolati, sabato l'arrivo a TenerifeÈ attesa sabato 9 maggio a Tenerife, nelle Isole Canarie, la nave da crociera oceanica olandese MV Hondius, al centro di un focolaio internazionale di hantavirus che ha già provocato tre vittime e div ... ilvescovado.it

Hantavirus: l’infettivologo Bassetti spiega che cos’è il virus sulla nave da crocieraTre morti su una nave da crociera riportano l’attenzione sull’hantavirus. L’infettivologo Matteo Bassetti spiega cos’è questo virus, come si trasmette e quali sono i rischi reali, senza allarmismi ... iodonna.it

Dopo i casi di Hantavirus registrati a bordo, tutti gli occhi sono puntati sulla nave da crociera Mv Hondius. Ma il dottor Matteo Bassetti, professore ordinario di malattie infettive all’Università di Genova e direttore del reparto di Malattie Infettive presso l’Ospedale - facebook.com facebook