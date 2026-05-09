Caso Hantavirus | il duello social tra Heather Parisi e Matteo Bassetti diventa virale ecco cosa sta succedendo

Da screenworld.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul fronte dei social media, il confronto tra l’ex ballerina e il medico, iniziato durante la pandemia di Covid-19, è diventato di recente molto seguito. La discussione tra i due ha attirato l’attenzione di numerosi utenti, portando a un aumento di commenti e condivisioni. La vicenda riguarda dichiarazioni pubbliche e scambi di opinioni che si sono protratti nel tempo, alimentando una discussione che ha coinvolto diverse persone online.

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Il clima di tensione tra Heather Parisi e Matteo Bassetti, nato durante gli anni più difficili della pandemia da Covid-19, non si è mai davvero spento. A riaccendere la miccia del confronto social è questa volta l’hantavirus, balzato agli onori della cronaca dopo i recenti focolai registrati a bordo della nave da crociera MV Hondius. Protagonisti del nuovo botta e risposta sono ancora una volta l’infettivologo genovese e la showgirl americana naturalizzata italiana, da sempre su fronti opposti quando si parla di salute pubblica e vaccinazioni. L’ex ballerina, già nota per le sue posizioni critiche durante l’emergenza sanitaria, ha affidato ai social uno sfogo preventivo, respingendo con fermezza l’ipotesi di nuove misure restrittive o campagne vaccinali legate al virus andino.🔗 Leggi su Screenworld.it

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