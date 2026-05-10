Blitz dei pirati informatici Attacco alla Unoaerre | Dateci 3,8 milioni in bitcoin
Nella notte tra il 9 e il 10 maggio, un gruppo di pirati informatici ha attaccato i sistemi di Unoaerre, azienda orafa di Arezzo. Gli hacker hanno richiesto un riscatto di 3,8 milioni di bitcoin, minacciando di compromettere i dati aziendali. L’attacco si è verificato mentre la città si preparava a celebrare i cento anni dell’azienda con la fiera OroArezzo. La società sta valutando come procedere per risolvere la situazione.
Arezzo, 10 maggio 2026 – Alla vigilia della grande mostra per i cento anni della sua storia e mentre Arezzo si preparava ad accendere le luci della fiera OroArezz o, il cuore digitale di Unoaerre è finito sotto attacco. Non un furto in piena notte, non un assalto armato ai caveau, ma un’incursione invisibile e silenziosa, consumata dagli schermi dei computer: un attacco hacker che venerdì ha colpito uno dei marchi-simbolo dell’oreficeria italiana proprio nelle ore più simboliche della sua storia. I primi segnali sarebbero comparsi fin dal mattino. Anomalie improvvise, programmi che non rispondevano come avrebbero dovuto. Inizialmente il sospetto di un problema tecnico, poi la consapevolezza che dietro quei malfunzionamenti ci fosse qualcosa di molto più grave.🔗 Leggi su Lanazione.it
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