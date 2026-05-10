Blitz dei pirati informatici Attacco alla Unoaerre | Dateci 3,8 milioni in bitcoin

Nella notte tra il 9 e il 10 maggio, un gruppo di pirati informatici ha attaccato i sistemi di Unoaerre, azienda orafa di Arezzo. Gli hacker hanno richiesto un riscatto di 3,8 milioni di bitcoin, minacciando di compromettere i dati aziendali. L’attacco si è verificato mentre la città si preparava a celebrare i cento anni dell’azienda con la fiera OroArezzo. La società sta valutando come procedere per risolvere la situazione.

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