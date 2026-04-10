Bitcoin | la nuova difesa contro i computer quantistici senza fork
Recentemente è emersa una proposta per rafforzare la sicurezza di Bitcoin contro i computer quantistici senza dover apportare modifiche al protocollo di rete. La questione riguarda la possibilità che le potenze di calcolo di queste macchine future possano compromettere le transazioni, ma la soluzione proposta mira a tutelare l’integrità senza interventi radicali sulla rete esistente. Attualmente, si stanno valutando le implicazioni di questa strategia per la protezione delle criptovalute.
Il rischio che i computer quantistici possano violare la sicurezza delle transazioni Bitcoin ha trovato una possibile via d'uscita tecnica attraverso una proposta che non richiede modifiche al protocollo di rete. Avihu Levy, responsabile del prodotto presso StarkWare, ha presentato un sistema denominato Quantum Safe Bitcoin (QSB), concepito per proteggere i nuovi trasferimenti di BTC dagli attacchi basati sull'algoritmo di Shor senza dover ricorrere a un aggiornamento del software principale. La . 🔗 Leggi su Ameve.eu
Computer quantistici sfidano protocollo HTTPS, Google intervieneNegli ultimi anni, termini come computer quantistici e sicurezza del web compaiono sempre più spesso nella stessa frase.
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BITCOIN HACKERATO Come il computer quantistico ruberà 120 miliardi di dollari
Si parla di: I miner di Bitcoin affrontano un nuovo rivale per l'energia a basso costo mentre Anthropic firma un accordo multi-gigawatt per la potenza di calcolo; Nuova Guerra del Golfo: Stretto di Hormuz a pagamento, il salto di qualità del conflitto economico iraniano. Il bitcoin come arma contro sanzioni, dollaro e controllo occidentale.
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