Negli ultimi giorni sui social si è diffusa l’idea che il puntino verde o arancione visibile nella parte superiore dello schermo di un iPhone indichi che il telefono sta venendo monitorato. Questa convinzione si è diffusa tra gli utenti, alimentando timori riguardo alla privacy e alla sicurezza dei dispositivi. Tuttavia, si tratta di una funzione ufficiale di iOS che segnala rispettivamente l’attività della fotocamera o del microfono del telefono.

Avete mai notato un piccolo puntino verde o arancione nella parte alta dello schermo del vostro iPhone e pensato subito al peggio? Negli ultimi giorni, sui social è tornata virale una convinzione allarmistica: quel segnale sarebbe la prova che qualcuno sta spiando il telefono. Ma la verità è molto meno inquietante e, per certi versi, persino rassicurante, visto che quel piccolo indicatore è stato creato proprio per aumentare la sicurezza digitale degli utenti, aiutandoli a capire quando un’app sta accedendo a strumenti sensibili del dispositivo. Il puntino verde indica che un’app sta utilizzando la fotocamera dell’iPhone. Può apparire, ad esempio, mentre registri un video, fai una videochiamata, scatti una foto o utilizzi un’app che richiede l’accesso alla camera.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Hai visto il puntino verde (o giallo) sull’iPhone? Quello che significa davvero deve tranquillizzarti

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