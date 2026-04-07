Recentemente si è diffusa la notizia di una pistola cinese che utilizza un sistema elettromagnetico invece dei tradizionali proiettili. Questa arma, progettata per operazioni stealth, accelera i proiettili sfruttando impulsi elettrici anziché la polvere da sparo. La tecnologia coinvolge l'uso di campi magnetici per proiettare i colpi a grande velocità, offrendo un metodo alternativo rispetto alle armi convenzionali. Le caratteristiche di questa pistola sono state oggetto di analisi da parte di esperti militari e tecnici.

La Cina ha sviluppato una pistola molto particolare. Una pistola che non spara proiettili con la polvere da sparo, ma che li accelera grazie all’ elettricità. È questa l’ultima innovazione militare presentata dalla Cina, una versione portatile del cosiddetto “cannone di Guss”, pensata per operazioni discrete e a bassa letalità. Il dispositivo, compatto e utilizzabile con una sola mano, è un salto tecnologico significativo rispetto alle armi tradizionali: niente fiamma allo sparo, nessun fumo e un rumore estremamente ridotto. Tutti elementi che la rendono particolarmente adatta a missioni in cui la furtività è fondamentale, come operazioni di polizia speciale o interventi in ambienti urbani complessi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Una pistola per le operazioni stealth: come funziona l'arma cinese elettromagnetica

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