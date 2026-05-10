Ha promesso di cancellare denuncia e violentato transessuale in questura | vice ispettore arrestato a Venezia
Un vice ispettore di polizia è stato arrestato a Venezia e ora si trova ai domiciliari dopo essere stato accusato di aver promesso di cancellare una denuncia e di aver violentato una persona transessuale in questura. La vittima ha presentato una denuncia e ha fornito diversi messaggi WhatsApp come prove. L’indagine è partita dall’esame di questi messaggi e dai riscontri raccolti.
L’agente di polizia ai domiciliari dopo la denuncia di una vittima corredata da una serie di screen di messaggi whatsapp. Il poliziotto accusato di tentata induzione indebita a dare o promettere utilità e violenza sessuale aggravata.🔗 Leggi su Fanpage.it
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