Ha promesso di cancellare denuncia e violentato transessuale in questura | vice ispettore arrestato a Venezia

Un vice ispettore di polizia è stato arrestato a Venezia e ora si trova ai domiciliari dopo essere stato accusato di aver promesso di cancellare una denuncia e di aver violentato una persona transessuale in questura. La vittima ha presentato una denuncia e ha fornito diversi messaggi WhatsApp come prove. L’indagine è partita dall’esame di questi messaggi e dai riscontri raccolti.

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