Insulta la polizia a Rimini e viene portato in Questura dove tenta di strangolare il vice ispettore | arrestato

Un uomo italiano è stato portato in Questura a Rimini dopo aver insultato gli agenti presenti. Durante l’intervento, ha tentato di strangolare un vice ispettore. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di resistenza e lesioni aggravate. L’episodio si è verificato nel corso di un intervento delle forze dell’ordine nel capoluogo romagnolo. La Questura ha confermato le modalità dell’accaduto senza ulteriori dettagli.

Eseguito un arresto a Rimini per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Un cittadino italiano è stato fermato dalla Polizia di Stato dopo aver aggredito un vice ispettore, tentando di strangolarlo. L’intervento degli agenti è stato reso necessario per contenere la violenza dell’uomo, che aveva già manifestato atteggiamenti ostili e minacciosi nei confronti delle forze dell’ordine. Le informazioni dalla Polizia di Stato Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico di Rimini ha arrestato un soggetto italiano per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e lesioni aggravate.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Insulta la polizia a Rimini e viene portato in Questura dove tenta di strangolare il vice ispettore: arrestato Si rifiuta di farsi identificare e aggredisce gli agenti: portato in Questura tenta di strangolare un poliziottoUn controllo di routine si trasforma in pochi minuti in un episodio di violenza con tanto di arresto. Tenta di strangolare la donna che lo ospitava: arrestato malianoUn cittadino di 29 anni originario del Mali è stato arrestato ieri 17 febbraio dai carabinieri di Calenzano, con l’accusa di tentato omicidio Lo ha...