Caserta il vice ispettore Garofalo arrestato per mazzette in silenzio davanti al gip

A Caserta, un vice ispettore della Questura è stato arrestato con l'accusa di aver richiesto denaro per inserimenti nella white list della Prefettura. Durante l'interrogatorio davanti al giudice, il poliziotto ha scelto di non rispondere alle domande. Con lui è stato arrestato anche un commercialista, coinvolto nell'indagine. Le autorità stanno proseguendo le verifiche sulla vicenda e sull'eventuale coinvolgimento di altri soggetti.

Il poliziotto della Questura di Caserta arrestato con l'accusa di avere chiesto soldi per l'inserimento nella white list della Prefettura si è avvalso della facoltà di non rispondere; con lui è stato arrestato un commercialista.🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Omicidio Colalongo, Bernardo Cava sceglie il silenzio davanti al Gip Omicidio Genovini, le due indagate in silenzio davanti al gipSiena, 9 febbraio 2026 - Si è concluso poco prima delle 12 l'interrogatorio di garanzia da parte del gip Andrea Grandinetti delle due donne arrestate...