Guy Forget polemico sulla protesta dei giocatori contro gli Slam | Nessun lavoratore riceve aumenti del 15% ogni anno

A due settimane dall’inizio del torneo di Roland Garros, si è acceso un dibattito tra alcuni ex giocatori sul modo in cui i atleti si sono espressi riguardo alle condizioni di lavoro nel circuito. In particolare, Guy Forget ha commentato la protesta dei giocatori contro gli Slam, sottolineando che nessun lavoratore riceve aumenti annui del 15 per cento. La discussione si concentra ora sulle differenze tra il settore sportivo e altri ambiti lavorativi.

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A due settimane dal via del Roland Garros, il tema che agita il circuito non riguarda soltanto la corsa al titolo sulla terra rossa di Parigi. Sul tavolo c’è soprattutto la crescente tensione tra i giocatori e gli organizzatori degli Slam, accusati da una parte del circuito di non redistribuire in maniera sufficientemente equa gli introiti generati dai tornei. E l’ipotesi di una protesta clamorosa, fino al boicottaggio, non appare più remota. Negli ultimi giorni, dopo le prese di posizione di Aryna Sabalenka e Coco Gauff, anche Jannik Sinner ha affrontato pubblicamente la questione, denunciando le disparità economiche che, a suo dire, caratterizzano il sistema dei premi nei quattro Major.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Guy Forget polemico sulla protesta dei giocatori contro gli Slam: “Nessun lavoratore riceve aumenti del 15% ogni anno” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate La protesta dei tennisti contro gli Slam: ecco cosa sta succedendoNei giorni scorsi moltissimi tennisti del calibro di Sinner, Draper, Coco Gauff, Sabalenka, Medvedev e Shelton hanno condiviso o commentato il video... Tennisti uniti contro gli Slam, cosa c'è dietro la protestaChe uno degli ambienti più competitivi e individualisti che esistano, come il tennis, veda giocatori e giocatrici uniti in protesta contro i tornei...