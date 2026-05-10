Ubriaco al volante minaccia i passanti poi aggredisce i Carabinieri

Da bresciatoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 49 anni è stato arrestato nel pomeriggio di sabato dopo aver causato una serie di manovre pericolose sulla strada, minacciando passanti e aggredendo i Carabinieri intervenuti. L’uomo, visibilmente ubriaco, ha minacciato diverse persone prima di opporsi agli agenti e cercare di sottrarsi all’arresto. L’intervento delle forze dell’ordine si è concluso con la sua cattura e il ritiro della patente.

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È terminato con un arresto per resistenza a pubblico ufficiale il pomeriggio di follia di un 49enne, protagonista sabato di una serie di manovre pericolose e minacce agli automobilisti. L'allarme è scattato quando diversi cittadini hanno contattato la Centrale Operativa dei Carabinieri per.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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