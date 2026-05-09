Durante la seconda tappa del Giro d’Italia 2026, un ciclista uruguaiano ha conquistato la vittoria e la maglia rosa, arrivando primo al traguardo di Veliko Tarnovo. Questa è la prima volta che un atleta del suo Paese sale sul podio di una delle tappe di questa corsa. La vittoria ha attirato l’attenzione su di lui come il primo uruguaiano a ottenere un risultato così importante nella storia della competizione.

Guillermo Thomas Silva Coussan ha fatto saltare il banco nella seconda frazione del Giro d’Italia 2026, riuscendo a imporsi sul traguardo di Veliko Tarnovo e indossando la maglia rosa. Dall’Uruguay con amore, da Maldonado con passione: mai nessun ciclista del suo Paese era riuscito a vestire il simbolo del primato nella grande corsa a tappe che anima il Bel Paese (anche se in questo caso si è corso in Bulgaria.), oggi il 24enne ha scritto una vera e propria pagina di sport per la Nazione sudamericana. L’Uruguay non è un grande riferimento in campo internazionale, se si esclude la selezione calcistica, il massimo orgoglio del Paese: non salgono sul podio alle Olimpiadi da Sydney 2000 (Milton Wynants conquistò l’argento nella corsa a punti) e ai Mondiali 2025 di atletica hanno festeggiato l’inatteso bronzo di Julia Paternain nella maratona.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Chi è Guillermo Thomas Silva: il primo uruguaiano a vincere al Giro d’Italia!

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