Guerri Napoli batte Treviso 88-71 | esordio vincente per coach Repesa

Nella 26ª giornata di Serie A, la squadra di casa ha ottenuto una vittoria con il punteggio di 88-71 contro la Nutribullet Treviso. La partita si è disputata all’Alcott Arena e ha visto gli azzurri della Guerri Napoli partire con il piede giusto sotto la guida di coach Repesa. Questo risultato rappresenta l’esordio vincente per l’allenatore nel campionato di quest’anno.

Gli azzurri della Guerri Napoli superano la Nutribullet Treviso all’Alcott Arena nella 26ª giornata di Serie A. Repesa: “Partita da vincere a tutti i costi, ma dobbiamo migliorare”. Straordinaria vittoria della Guerri Napoli che supera la Nutribullet Treviso per 88-71, nella gara della 26° giornata di Serie A, disputata all’Alcott Arena, nella prima di Coach Repesa sulla panchina della Guerri. Gli azzurri, conducono la partita giocando con grande intensità difensiva, dominando a rimbalzo, conquistando due punti fondamentali. I primi punti della partita sono di Doyle, risponde Macura, la tripla di Pinkins vale l’8-8 dopo 4 minuti. A metà tempo Faggian, in quintetto questa sera, trova un gran gioco da 4 punti, Whaley schiaccia dopo la palla recuperata, ancora Faggian da 3 punti, 17-10 Guerri.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Guerri Napoli batte Treviso 88-71: esordio vincente per coach Repesa Buona la prima per Repesa, Guerri Napoli batte Treviso 88-71: salvezza ad un passoImportante vittoria davanti al pubblico di casa per la Guerri Napoli Basketball, alla prima di Repesa: battuto Treviso con il ritorno di Mitrou-Long... Guerri Napoli pronta per Treviso, Caruso: “Ottima settimana con Repesa, siamo carichi”Domani alle 18:30 l’Alcott Arena ospiterà la sfida della 26ª giornata di Serie A tra Guerri Napoli e Nutribullet Treviso.