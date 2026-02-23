Guerra del grano tra Russia e Ucraina l’Ue salva Kiev con +386% di importazioni

L’aumento delle importazioni di grano dall’Ucraina è causato dalla guerra tra Russia e Ucraina. La crisi ha interrotto le rotte tradizionali, portando l’Unione Europea a cercare alternative per sostenere Kiev. Nei mesi recenti, le importazioni dall’Ucraina sono cresciute del 386%, evidenziando uno sforzo concreto per mantenere il flusso di cereali. La situazione continua a evolversi, influenzando i mercati globali e le strategie di approvvigionamento.

Russia e Ucraina sono due dei principali esportatori di grano al mondo. Da quando l’esercito di Mosca ha invaso il territorio ucraino le rotte commerciali legate a queste esportazioni sono profondamente cambiate. Le esportazioni russe in Europa si sono azzerate e l’Ue è andata in soccorso all’Ucraina, specialmente quando il Mar Nero non era sicuro per le navi di Kyiv. Per compensare questa perdita la Russia ha iniziato a vendere il proprio grano a diversi Paesi che non hanno apertamente condannato la sua invasione dell’Ucraina. Il principale acquirente in questo senso è stato l’Arabia Saudita. Molti però i sospetti su alcune triangolazioni che farebbero arrivare il grano russo in Europa passando per Paesi terzi Come la guerra ha cambiato le rotte del grano ucraino. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Guerra Ucraina-Russia, Trump: “Non vogliamo perdere tempo con Kiev”. Leader UE chiedono incontro con USA e Zelensky: news in direttaLe tensioni tra Russia e Ucraina continuano a occupare le cronache dell'11 dicembre, con dichiarazioni da parte di Trump e richieste di incontri tra leader UE, USA e Zelensky.

Guerra Ucraina-Russia, Trump: “Non vogliamo perdere tempo con Kiev”. Leader UE chiedono incontro con USA e Zelensky: news in direttaL'11 dicembre, la guerra tra Russia e Ucraina resta al centro dell'attenzione internazionale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Crisi dell’agricoltura tra maltempo e alluvioni, tutti i prodotti a rischio; Guerra e grano, Russia leader export mondiale (16%) ma Kiev tiene grazie ad Ue; RUSSIA Le tasse per la guerra in Russia; Appuntamenti con la Storia al via con 22 incontri in 14 sedi, si comincia con Marcello Flores.

Guerra e grano, Russia leader export mondiale (16%) ma Kiev tiene grazie ad UeDivulga, nuova geografia approvvigionamenti a 4 anni dal conflitto in Ucraina ... msn.com

Divulga: da Russia 16% export mondiale di grano ma Kiev resiste grazie a UeMilano, 23 feb. (askanews) – In questi quattro anni di guerra la Russia ha ... msn.com

Guerra e grano, Russia leader export mondiale (16%) ma Kiev tiene grazie ad Ue. Divulga, nuova geografia approvvigionamenti a 4 anni dal conflitto in Ucraina #ANSA x.com

Che Tempo Che Fa. . “Fermati Piero, fermati adesso” Fiorella Mannoia ci regala un’esibizione speciale: la sua voce sulle note di ‘La guerra di Piero’ e ‘Mio fratello che guardi il mondo’, per presentarci il tour “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime salve”. - facebook.com facebook