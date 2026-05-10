Guerra Russia-Ucraina Putin aperto a negoziati Ue ad una condizione

Dopo la parata del 9 maggio dedicata alla celebrazione del giorno della Vittoria, il presidente russo ha dichiarato di essere disposto a negoziati con l’Unione Europea, ma ha precisato che ci sono condizioni da rispettare. Nel frattempo, ha espresso riserve riguardo alle aspettative statunitensi di una tregua prolungata nel conflitto tra Russia e Ucraina. Le sue parole rappresentano un cambiamento rispetto alle posizioni precedenti e hanno attirato l’attenzione internazionale.

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