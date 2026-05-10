Guerra Russia-Ucraina Putin aperto a negoziati Ue ad una condizione
Dopo la parata del 9 maggio dedicata alla celebrazione del giorno della Vittoria, il presidente russo ha dichiarato di essere disposto a negoziati con l’Unione Europea, ma ha precisato che ci sono condizioni da rispettare. Nel frattempo, ha espresso riserve riguardo alle aspettative statunitensi di una tregua prolungata nel conflitto tra Russia e Ucraina. Le sue parole rappresentano un cambiamento rispetto alle posizioni precedenti e hanno attirato l’attenzione internazionale.
Conflitto Russia – Ucraina. Putin spiazza con le sue dichiarazioni dopo la parata del 9 maggio dedicata alla celebrazione del giorno della Vittoria, mostrandosi aperto all’Ue, pur frenando sulle aspettative Usa di una tregua lunga. Una Piazza Rossa in sordina La parata sulla Piazza Rossa è durata appena 45 minuti. Niente missili di ultima generazione, niente carri moderni: a sfilare solo i vecchi T-34 che nel 1945 entrarono a Berlino. Strade vuote, internet e sms bloccati sui cellulari. Misure di sicurezza eccezionali per il timore di attacchi con droni ucraini. In conferenza stampa, il presidente russo commenta il sostegno occidentale a Kiev: “ Hanno cominciato a intensificare la sfida con la Russia, che continua ancora oggi.🔗 Leggi su 361magazine.com
Ucraina, Orsini: Negoziati di pace Russia e Usa da un lato, Europa dall'altro
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