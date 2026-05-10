Iran nave mercantile colpita da proiettile non identificato a largo coste Qatar

Un incidente si è verificato a circa 23 miglia nautiche a nord-est di Doha, in Qatar, dove una nave mercantile è stata colpita da un proiettile non identificato. L’agenzia britannica per la sicurezza marittima ha confermato di aver ricevuto una segnalazione riguardante il fatto, che si è verificato in un’area considerata strategica per il traffico commerciale internazionale. Al momento, non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulla natura dell’evento.

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L’agenzia britannica per la sicurezza marittima Ukmto ha comunicato di aver ricevuto una segnalazione relativa a un incidente avvenuto a circa 23 miglia nautiche a nord-est di Doha, in Qatar, in un tratto di mare considerato strategico per il traffico commerciale internazionale. Secondo quanto riferito nella nota diffusa dall’agenzia, il comandante di una nave mercantile avrebbe segnalato che l’imbarcazione è stata colpita da “un proiettile non identificato”. L’impatto avrebbe provocato un piccolo incendio a bordo, immediatamente gestito dall’equipaggio attraverso i sistemi antincendio della nave. Le fiamme sarebbero state rapidamente domate senza conseguenze gravi per le persone presenti sull’imbarcazione.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, nave mercantile colpita da proiettile non identificato a largo coste Qatar ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate L’Iran ha colpito una petroliera israeliana al largo delle coste del QatarUn missile da crociera lanciato dall’Iran ha colpito una petroliera al largo delle coste del Qatar all’inizio di mercoledì. Hormuz, nave cargo colpita da un proiettile: incendio a bordo ed equipaggio evacuatoUn proiettile sconosciuto ha colpito una nave cargo nello Stretto di Hormuz, strategico al confine con l'Iran, provocando un incendio e costringendo...