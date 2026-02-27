Ucraina Zelensky | Pronto a incontrare Putin pace possibile prima di autunno

Il presidente ucraino ha annunciato la disponibilità a incontrare il presidente russo. Ha specificato di essere disposto a fare tutto il necessario per raggiungere un accordo di pace. Nessuna data o dettaglio sul possibile incontro è stato comunicato. La dichiarazione arriva in un momento di tensione tra i due paesi.

(Adnkronos) – Volodymyr Zelensky ha dichiarato di essere pronto a incontrare Vladimir Putin e di fare qualsiasi cosa per raggiungere la pace. In un intervista a Sky News, il presidente ucraino ha affermato che gli Stati Uniti hanno il potere di porre fine alla guerra, ma devono esercitare una maggiore pressione su Mosca.

