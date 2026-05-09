Negoziati per l’Iran Rubio e Witkoff incontrano il premier del Qatar per il piano di pace in 14 punti Teheran svela | Khamenei ferito alla schiena

Due politici statunitensi si sono incontrati con il premier del Qatar per discutere di un piano di pace in 14 punti riguardante l’Iran, mentre Teheran ha comunicato che il leader supremo è stato ferito alla schiena. Nel frattempo, un funzionario iraniano ha dichiarato che lo Stretto di Hormuz rappresenta una “arma nucleare” per il paese.

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Lo Stretto di Hormuz è «la nostra arma nucleare»: il concetto, attribuito a Mohammad Mokhber, consigliere della Guida Suprema Mojtaba Khamenei, fotografa quanto Washington avrebbe sottostimato secondo gli analisti la leva iraniana sul corridoio da cui transita il 20% del greggio mondiale, oltre a fertilizzanti e altre materie prime. Quando Donald Trump, sollecitato dal premier israeliano Benjamin Netanyahu, ha autorizzato i raid contro l’Iran, non sono state predisposte contromisure rispetto al ricatto degli ayatollah. Lo stesso Mokhber lo rivendica senza giri di parole: «Avere una posizione che permette di influenzare l’economia mondiale con una sola decisione è un’opportunità enorme, preziosa quanto una bomba atomica».🔗 Leggi su Open.online ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Guerra in Iran, Teheran propone un piano di pace di 14 punti. Trump: “Difficilmente accetterò”L'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano di 14 punti non solo per prolungare il cessate il fuoco, ma per porre definitivamente fine alla guerra. I negoziati Usa-Iran in Pakistan: il vademecum del piano di paceGli Stati Uniti e l’Iran dovrebbero tenere colloqui a Islamabad , sotto l’egida del mediatore pakistano, per trasformare un fragile cessate il fuoco...