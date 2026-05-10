Guardiola gufa l’Arsenal in conferenza | Forza Irons e mima il simbolo del West Ham – VIDEO

Durante una conferenza stampa, l’allenatore di una squadra di calcio di alto livello ha rivolto un saluto ai tifosi di un’altra squadra, accompagnandolo con un gesto che richiama il simbolo di un club di Londra. La scena è stata ripresa in un video, attirando l’attenzione di appassionati e media. La dichiarazione e il gesto hanno suscitato commenti sui social e tra gli osservatori del calcio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Chi lo dice che anche uno dei più grandi allenatori al mondo non possa lasciarsi andare alla sempreverde pratica del gufaggio? D’altronde i successi calcistici si basano anche sui demeriti degli avversari, soprattutto quando il destino non è più nelle proprie mani. Ieri il Manchester City di Guardiola si è sbarazzato del Brentford grazie ai gol di Doku, Haaland e Marmoush, portandosi a -2 dall’ Arsenal, che oggi affronterà il West Ham — gli “Irons” — bisognoso di punti salvezza. E allora, dacci dentro con la gufata, Pep. La gufata di Guardiola va virale. Un “Come on you Irons”, con le mani incrociate a mimare i martelli simbolo della squadra londinese, una risatina e poi via, lasciando la stanza tra le risate dei giornalisti.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Guardiola gufa l’Arsenal in conferenza: “Forza Irons” e mima il simbolo del West Ham – VIDEO ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate ‘Come on You Irons’ – Guardiola invia il sostegno del West Ham dopo la vittoria del Manchester City2026-05-09 22:30:00 Giorni caldissimi in redazione! Pep Guardiola ha inviato al West Ham un messaggio di sostegno in vista della partita con... Guardiola incrocia la braccia: "Forza West Ham!". La gufata contro l'ArsenalDopo la vittoria per 3-0 del suo Manchester City contro il Brentford, Pep Guardiola ha chiuso la conferenza stampa postpartita incrociando le braccia...