‘Come on You Irons’ – Guardiola invia il sostegno del West Ham dopo la vittoria del Manchester City
Nella giornata di martedì, il tecnico del Manchester City ha inviato un messaggio di sostegno al West Ham dopo la partita vinta dalla sua squadra. La comunicazione è arrivata pochi minuti dopo la conclusione della gara, senza dettagli ulteriori sulle modalità di invio o sui contenuti specifici del messaggio. La notizia è stata riportata da fonti ufficiali legate alla società inglese.
2026-05-09 22:30:00 Giorni caldissimi in redazione! Pep Guardiola ha inviato al West Ham un messaggio di sostegno in vista della partita con l’Arsenal dopo che la sua squadra del Manchester City ha ridotto il vantaggio dei Gunners in testa alla Premier League a due punti con una vittoria per 3-0 sul Brentford. Lunedì gli uomini di Guardiola hanno subito una grossa battuta d’arresto quando hanno pareggiato 3-3 con l’Everton cedendo il controllo della corsa al titolo all’Arsenal, finalista della Champions League. Il City non poteva permettersi un altro errore contro i Bees di Keith Andrews, ma ha faticato alla ricerca di una svolta nel primo tempo all’Etihad Stadium.🔗 Leggi su Justcalcio.com
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