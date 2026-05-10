‘Come on You Irons’ – Guardiola invia il sostegno del West Ham dopo la vittoria del Manchester City

Nella giornata di martedì, il tecnico del Manchester City ha inviato un messaggio di sostegno al West Ham dopo la partita vinta dalla sua squadra. La comunicazione è arrivata pochi minuti dopo la conclusione della gara, senza dettagli ulteriori sulle modalità di invio o sui contenuti specifici del messaggio. La notizia è stata riportata da fonti ufficiali legate alla società inglese.

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