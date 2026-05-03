Gualtieri sulla riforma per Roma Capitale | ‘Meloni reazione eccessiva’

Il dibattito sulla riforma costituzionale per Roma Capitale ha suscitato tensioni tra i partiti, con il Partito Democratico che ha deciso di astenersi durante il voto alla Camera. In risposta, il ministro delle finanze ha commentato che la reazione del governo è risultata eccessiva. La discussione si è concentrata sulla posizione assunta dai diversi schieramenti e sulle conseguenze di questa scelta parlamentare.

L’astensione del Pd alla Camera sulla riforma costituzionale per Roma Capitale ha creato non poco scompiglio. Roberto Gualtieri si espone dicendo che “sarebbe bene lavorare per concludere l’iter parlamentare”. Inoltre, ha dichiarato che le polemiche “danneggiano chi le cavalca in modo strumentale” Una scossa politica è avvenuta dopo che il Partito Democratico si è astenuto alla Camera in occasione del voto per la riforma costituzionale per Roma,che ha l’obiettivo di rafforzare il ruolo della Capitalee di attribuire al Campidoglio i poteri legislativi necessari per gestire questioni che riguardano la vita dei cittadini. In questo contesto,si inserisce una dichiarazione del Presidente del Consiglio,Giorgia Meloni, dove spiega checon“stupore ed amarezza dobbiamo registrare l’astensione del Pd”.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Gualtieri sulla riforma per Roma Capitale: ‘Meloni reazione eccessiva’ Notizie correlate Leggi anche: Roma Capitale è realtà, ma il Pd tradisce la città. Meloni: «Gualtieri e la sinistra dovranno renderne conto ai cittadini» Roma Capitale, primo via libera a riforma costituzionale. Pd si astiene, Meloni: “Amarezza e stupore”(Adnkronos) – L'aula della Camera ha approvato oggi in prima lettura il Ddl costituzionale sui poteri di Roma Capitale con 159 sì, 33 no e 55... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Sito Istituzionale | Roma Capitale, Gualtieri: Bene approvazione, lavorare per riforma condivisa; Riforma costituzionale per Roma Capitale, dichiarazione del Presidente Meloni; La riforma per dare più poteri a Roma sembra già morta; Riforma dei poteri, Meloni contro il Pd fa imbarazzare Gualtieri. Cosa succede all'asse per Roma. Gualtieri: «Su Roma Capitale speravo in una maggioranza più ampia. Ma la riforma può passare»Roberto Gualtieri getta acqua sul fuoco, mostra ottimismo e prova a «spegnere le polemiche» invitando a «evitare strumentalizzazioni» e a tenere la riforma costituzionale su Roma Capitale «fuori dagli ... corriere.it Riforma dei poteri, Meloni contro il Pd fa imbarazzare Gualtieri. Cosa succede all'asse per RomaLa premier attacca il partito di Schlein e definisce un quadro a tinte fosche per il futuro della riforma costituzionale. Dal Nazareno chiariscono: Non c'è ancora legge ordinaria, servono risorse ... romatoday.it Approvata la delibera che sancisce l’adesione di Roma Capitale alle Rete Italiana Città Sane - OMS, l’associazione che riunisce i Comuni impegnati nella promozione della salute urbana e della qualità della vita. Un passo importante per rafforzare la gov - facebook.com facebook Approvato il ddl Roma Capitale: il Pd si astiene sul testo di Gualtieri. Meloni furiosa: “Sleali”. Il sindaco “è incazzato nero”. A pesare la linea di Elly Schlein, che tradisce la riforma cara al primo cittadino. Di @zamnice26 x.com