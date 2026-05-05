Il Pd contro la riforma su Roma Capitale | divisioni e tensioni fra i dem dietro l'astensione alla Camera
In Parlamento si registra una forte opposizione interna alla proposta di riforma per Roma Capitale, con il Partito Democratico che si divide e manifesta tensioni interne. Alla Camera, molti rappresentanti del partito scelgono di astenersi, mentre tra le parti coinvolte si cerca un compromesso tra i vertici nazionali e il Comune. Nel frattempo, si fa strada l’idea di posticipare tutto a fine legislatura, lasciando in sospeso le decisioni più delicate.
Compromesso tra Nazareno e Campidoglio per evitare strappi. Ma dietro la linea attendista cresce l’ipotesi di rinviare tutto a fine legislatura.🔗 Leggi su Fanpage.it
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