Grugliasco rogo in via Crea | fumo nero e allerta per il quartiere

Da ameve.eu 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Grugliasco, un incendio si è sviluppato in via Crea, producendo una densa colonna di fumo nero che ha attirato l'attenzione nel quartiere. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Al momento dell’incendio, all’interno dell’edificio della Città Metropolitana si trovavano alcune persone, che sono state evacuate. Restano da chiarire i materiali coinvolti e le cause dell’incendio.

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? Domande chiave Quali materiali pericolosi sono stati coinvolti nel rogo di via Crea?. Chi si trovava all'interno dell'edificio della Città Metropolitana al momento del fuoco?. Come hanno reagito i residenti del Gerbido alla densa colonna di fumo?. Perché le autorità hanno ordinato il blocco totale della viabilità in zona?.? In Breve 11 squadre dei Vigili del Fuoco con 34 unità operano in via Crea. Residenti del quartiere Gerbido isolati con porte e finestre chiuse per fumi tossici. Intervento coordinato da carabinieri, polizia locale e unità di emergenza sanitaria. Prossime valutazioni tecniche sui danni strutturali all'edificio della Città Metropolitana.🔗 Leggi su Ameve.eu

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