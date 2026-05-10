Grugliasco rogo in via Crea | fumo nero e allerta per il quartiere

A Grugliasco, un incendio si è sviluppato in via Crea, producendo una densa colonna di fumo nero che ha attirato l'attenzione nel quartiere. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Al momento dell’incendio, all’interno dell’edificio della Città Metropolitana si trovavano alcune persone, che sono state evacuate. Restano da chiarire i materiali coinvolti e le cause dell’incendio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui