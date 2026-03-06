Incendio a Fuorigrotta vasto rogo vicino al mercato | colonna di fumo nero sul quartiere

Venerdì 6 marzo nel pomeriggio a Fuorigatta si è sviluppato un incendio vicino al mercato. Vigili del fuoco e polizia locale sono intervenuti sul luogo per domare le fiamme e garantire la sicurezza dell’area. Una colonna di fumo nero si è sollevata nel quartiere, attirando l’attenzione dei residenti. Le operazioni di spegnimento sono durate alcune ore.

Rogo nel pomeriggio di venerdì 6 marzo nel quartiere Fuorigrotta. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polizia locale per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nel pomeriggio di venerdì 6 marzo a Napoli, nella zona di Fuorigrotta, nelle immediate vicinanze del mercato rionale del quartiere. Le fiamme hanno prodotto una densa colonna di fumo nero, visibile anche a grande distanza e ben percepibile in diverse zone dell'area occidentale della città. Per fronteggiare il rogo sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento e nel contenimento delle fiamme. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Incendio a Fuorigrotta, vasto rogo vicino al mercato: colonna di fumo nero sul quartiere