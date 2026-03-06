Incendio a Fuorigrotta vasto rogo vicino al mercato | colonna di fumo nero sul quartiere

Da 2anews.it 6 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 6 marzo nel pomeriggio a Fuorigatta si è sviluppato un incendio vicino al mercato. Vigili del fuoco e polizia locale sono intervenuti sul luogo per domare le fiamme e garantire la sicurezza dell’area. Una colonna di fumo nero si è sollevata nel quartiere, attirando l’attenzione dei residenti. Le operazioni di spegnimento sono durate alcune ore.

Rogo nel pomeriggio di venerdì 6 marzo nel quartiere Fuorigrotta. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polizia locale per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nel pomeriggio di venerdì 6 marzo a Napoli, nella zona di Fuorigrotta, nelle immediate vicinanze del mercato rionale del quartiere. Le fiamme hanno prodotto una densa colonna di fumo nero, visibile anche a grande distanza e ben percepibile in diverse zone dell’area occidentale della città. Per fronteggiare il rogo sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento e nel contenimento delle fiamme. 🔗 Leggi su 2anews.it

incendio a fuorigrotta vasto rogo vicino al mercato colonna di fumo nero sul quartiere
© 2anews.it - Incendio a Fuorigrotta, vasto rogo vicino al mercato: colonna di fumo nero sul quartiere

Ikea di Afragola, grosso incendio vicino al centro commerciale: enorme colonna di fumo neroIncendio vicino all'Ikea di Afragola, sul posto i vigili del fuoco con diverse squadre.

Incendio ad Ancona dopo il rogo a Falconara Marittima in uno stabile, colonna di fumo nero visibile in cittàVigili del fuoco di Ancona impegnati su più fronti nelle stesse ore della mattinata del 21 febbraio.

Cerca tra news e video legati all’argomento.