Lessona rogo in un container | fumo nero e indagini dei Carabinieri

Nel tardo pomeriggio di ieri, 8 aprile, un incendio ha interessato un’area industriale a Lessona, causando la combustione di un container. Il fuoco ha prodotto una colonna di fumo nero visibile a distanza. I Carabinieri sono intervenuti sul posto per avviare le indagini e accertare le cause dell’incendio. Nessuna informazione è stata ancora fornita sulla natura dell’incendio o sulle eventuali persone coinvolte.

Un incendio ha colpito un’area industriale a Lessona nel tardo pomeriggio di ieri, 8 aprile, provocando l’innalzamento di una densa colonna di fumo visibile da diverse distanze. Il rogo si è concentrato su un container situato all’interno del perimetro di un’azienda locale, richiedendo l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco per le operazioni di bonifica e la messa in sicurezza del sito. Interventi tecnici e accertamenti sul campo. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono state impiegate per gestire la criticità scatenata dalle fiamme, lavorando per stabilizzare l’area interessata dal combustibile che ha alimentato il principio di incendio. La segnalazione del fumo ha allarmato i residenti della zona e chi transitava nelle vicinanze dell’impianto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lessona, rogo in un container: fumo nero e indagini dei Carabinieri Leggi anche: Rogo Sannazaro, fumo nero a Chiaia Leggi anche: Incendio a Fuorigrotta, vasto rogo vicino al mercato: colonna di fumo nero sul quartiere Si parla di: Incendio in un’azienda a Lessona, sul posto i Vigili del Fuoco; Fiamme in un’azienda di Lessona: intervengono i vigili del fuoco.