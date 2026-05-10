Grosseto muore in casa | sangue nella stanza e circostanze da chiarire lunghi rilievi

Un uomo è stato trovato senza vita nella sua abitazione a Grosseto. La scena mostrava sangue intorno al corpo e la stanza in disordine. La polizia ha effettuato rilievi sul posto, e le circostanze della morte sono ancora da chiarire. Nessuna informazione è stata comunicata riguardo a eventuali sospetti o cause riconducibili all’evento. La situazione rimane sotto indagine mentre vengono eseguiti ulteriori accertamenti.

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Grosseto, 10 maggio 2026 – Sdraiato sul pavimento, con indosso il pigiama, intorno al corpo il sangue, la casa in disordine. Una scena che ha richiesto accertamenti approfonditi, compresi quelli effettuati dal professor Mario Gabbrielli, medico legale arrivato da Siena per fare i primi rilievi sul corpo del cinquantenne trovato privo di vita all’interno del monolocale in cui abitava al pianterreno di un palazzo in via Giacosa, a Barbanella. Il professore è rimasto a lungo nell’abitazione, ma le sue risposte sulle cause del decesso arriveranno soltanto dopo i risultati dell’autopsia che la procuratice capo Maria Navarro (anche lei presente in via Giacosa, insieme al sostituto Raffaele Luca Ponte) ha già disposto.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Grosseto, muore in casa: sangue nella stanza e circostanze da chiarire, lunghi rilievi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Grosseto: anziano muore nel trattore finito nella piscinaL’Ottava zona di Grosseto è rimasta in uno stato di profondo sconvolgimento a seguito della scomparsa improvvisa di Elino Falconi, un anziano di 83... Grosseto: muore finendo col trattore nella piscina dell’agriturismoGROSSETO – Incidente mortale stamattina, 14 marzo 2026, in un agriturismo a Grosseto. Argomenti più discussi: La Maremma dice addio alla maestra d’accoglienza: organizzò i pranzi per Papa Wojtyla e per il presidente Ciampi; Grosseto: muore nello scontro fra auto sulla strada delle Collacchie. Ci sono anche due feriti; Lutto a Grosseto, morto l’avvocato Gelso; Grosseto – Incidente mortale a Scarlino, morto uomo di 56 anni.