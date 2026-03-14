Stamattina, in un agriturismo nella zona della Grancia a Grosseto, un trattore è finito dentro una piscina. L’incidente ha causato la morte di una persona che si trovava sul veicolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

GROSSETO – Incidente mortale stamattina, 14 marzo 2026, in un agriturismo a Grosseto. E’ accaduto nella zona della Grancia, dove un trattore è finito all’interno di una piscina in un podere. Alla guida del mezzo agricolo si trovava un uomo, Elino Falconi, 83 anni, che è morto. Le squadre di soccorso l’hanno estratto dalla piscina dell’agriturismo, ma tutti i tentativi di rianimarlo sono stati inutili. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’83enne. Da capire se sia stato colto da malore prima di cadere in piscina. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco e carabinieri, anche l’ambulanza. Secondo le prime informazioni, il mezzo agricolo sarebbe caduto nella vasca per cause ancora in corso di accertamento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Grosseto: muore finendo col trattore nella piscina dell’agriturismo

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