A Grosseto, un anziano di 83 anni è morto dopo che il trattore su cui si trovava è finito nella piscina di una proprietà. L’incidente è avvenuto nell’Ottava zona della città, causando grande shock tra i residenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvare l’uomo. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’accaduto.

L’Ottava zona di Grosseto è rimasta in uno stato di profondo sconvolgimento a seguito della scomparsa improvvisa di Elino Falconi, un anziano di 83 anni. La tragedia si è consumata nella mattinata di sabato 14 marzo all’interno dell’agriturismo di famiglia situato sulla strada dello Scopetone. Un malore improvviso ha portato alla perdita del controllo del mezzo agricolo, che ha finito per schiantarsi nella piscina coperta dall’agriturismo. Il figlio dell’anziano è stato il primo a scoprire la scena drammatica, trovando il padre già sommerso nell’acqua insieme al trattore. Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi e la rapida presenza di vigili del fuoco, personale sanitario e carabinieri, non è stato possibile salvare la vita dell’uomo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Grosseto: anziano muore nel trattore finito nella piscina

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