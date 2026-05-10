Grimsey è un’isola abitata da circa cinquanta persone, situata in una zona molto fredda. L’isola si trova in un’area soggetta a temperature rigide e condizioni climatiche estreme, che rendono difficile la vita quotidiana. I bambini di Grimsey sono costretti a frequentare scuole lontano da casa a causa della mancanza di strutture scolastiche sull’isola. La comunità si confronta quotidianamente con le difficoltà di vivere in un ambiente così ostile.

? Domande chiave Come può una comunità di cinquanta persone resistere al gelo?. Perché i bambini di Grimsey devono studiare lontano da casa?. Come farebbe il turismo a salvare l'isola senza distruggerla?. Cosa accadrebbe se l'ultima scuola del borgo chiudesse definitivamente?.? In Breve Francesca Milano e Leonardo Piccione presentano il libro a Castronno presso spazio Materia.. La comunità conta circa cinquanta abitanti con soli otto residenti nei mesi invernali.. I cinque o sei bambini dell'isola frequentano le scuole di Akureyri dal 2019.. Gli isolani hanno ricostruito la chiesa locale con legno importato dalla terraferma.. Sabato pomeriggio a Castronno, presso lo spazio Materia, Leonardo Piccione e Francesca Milano hanno presentato il libro Cose da fare di notte al Circolo Polare Artico, un volume che esplora la vita su Grimsey.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Grimsey, l’isola che sfida il gelo: il racconto di una lotta per vivere

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