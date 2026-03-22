Nel cuore della campagna scozzese, lontano dal caos urbano e immerso tra nebbie e pietra, sorge un monumento che sfida ogni logica climatica: un ananas scolpito nella roccia. Questa struttura, nota come Dunmore Pineapple, non è una semplice decorazione ma l’epifania di un sogno coloniale reso eterno nel granito, eretto dove il freddo del nord incontra la memoria dei tropici. La sua esistenza rappresenta un paradosso visivo potente, un oggetto fuori luogo che domina un giardino murato, offrendo ai visitatori un’esperienza di silenzio e stranezza in un paesaggio grigio. La costruzione si erge su una base ordinata di stile neoclassico, sostenendo una cupola che riproduce con precisione ossessiva le forme del frutto esotico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scozia: l’ananas di pietra che sfida il gelo

Articoli correlati

Hvítserkur, il troll di pietra che sfida il mare artico dell’Islanda da 12 milioni di anniC’è un momento, nell’alba artica del nord dell’Islanda, in cui il confine tra roccia e mito si dissolve completamente.

Il tuffo della Befana, la sfida al gelo che rigenera corpo e menteIl 6 gennaio non è solo il giorno delle calze appese al camino, ma per migliaia di persone in tutta Italia è il momento del “Cimento Invernale”.