Perugia si prepara a correre | il 10 maggio c' è la Grifonissima Da domani apertura delle iscrizioni

Perugia si appresta a ospitare la tradizionale corsa podistica che si terrà domenica 10 maggio. L’evento, molto seguito tra gli appassionati di corsa, avrà il via alle ore 9. Le iscrizioni saranno aperte a partire da domani. La manifestazione coinvolge sia i residenti della città che i partecipanti provenienti da fuori regione. La gara si svolge lungo un percorso che attraversa diverse zone della città.

Torna domenica 10 maggio la Grifonissima, la corsa più amata dai podisti perugini e non, con start alle ore 9.30 nella splendida cornice di corso Vannucci.In questa 45esima edizione della corsa è stata scelta la creatività e l'estro dell'artista perugino Francesco Quintaliani per la creazione.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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