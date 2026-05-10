Grifonissima 2026 i risultati della corsa

La gara della Grifonissima 2026 si è conclusa con due vincitori nelle categorie maschile e femminile. Simon Kibet Loitanyang ha completato il percorso in 33 minuti e 12 secondi, mentre Elena Ribigini ha chiuso in 37 minuti e 28 secondi. I tempi sono stati comunicati ufficialmente e si riferiscono alle rispettive vittorie di questa edizione della corsa.

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