Grifonissima 2026 i risultati della corsa
La gara della Grifonissima 2026 si è conclusa con due vincitori nelle categorie maschile e femminile. Simon Kibet Loitanyang ha completato il percorso in 33 minuti e 12 secondi, mentre Elena Ribigini ha chiuso in 37 minuti e 28 secondi. I tempi sono stati comunicati ufficialmente e si riferiscono alle rispettive vittorie di questa edizione della corsa.
Trentatré e dodici e tretasette e ventotto. Sono questi i tempi con cui Simon Kibet Loitanyang e Elena Ribigini vincono l'edizione 2026 della Grifonissima 2026. Per la competitiva maschile completano il podio Saimir Xhemalaj e Leonardo Cialini. Per la femminile Arianna Fabbri e Caterina.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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