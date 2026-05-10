Grifonissima 2026 i risultati della corsa

Da perugiatoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La gara della Grifonissima 2026 si è conclusa con due vincitori nelle categorie maschile e femminile. Simon Kibet Loitanyang ha completato il percorso in 33 minuti e 12 secondi, mentre Elena Ribigini ha chiuso in 37 minuti e 28 secondi. I tempi sono stati comunicati ufficialmente e si riferiscono alle rispettive vittorie di questa edizione della corsa.

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Trentatré e dodici e tretasette e ventotto. Sono questi i tempi con cui Simon Kibet Loitanyang e Elena Ribigini vincono l'edizione 2026 della Grifonissima 2026. Per la competitiva maschile completano il podio Saimir Xhemalaj e Leonardo Cialini. Per la femminile Arianna Fabbri e Caterina.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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