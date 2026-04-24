Dopo la 33ª giornata di campionato, la lotta per la salvezza in Serie A si fa ancora più intensa. Diverse squadre si trovano in posizioni delicate, con punti che cambiano di partita in partita. Alcune squadre hanno ottenuto risultati positivi, mentre altre continuano a lottare per evitare la retrocessione. La classifica mostra come la zona pericolosa sia molto compatta e ogni incontro può fare la differenza.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La lotta per evitare la retrocessione in Serie A si fa sempre più intensa man mano che si avvicina la fine della stagione. Dopo la 33ª giornata di campionato, le squadre coinvolte fanno i conti con i risultati e la posizione in classifica. Questo articolo analizza la situazione attuale, evidenziando le squadre in difficoltà e le loro prospettive per il finale di stagione. Attualmente, tre squadre occupano le ultime posizioni della classifica e sembrano destinate a lottare fino all’ultimo per mantenere la categoria. Le formazioni in questione sono il Cagliari, il Lecce e il Verona.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Serie A: la corsa salvezza dopo i risultati della 33ª giornata. Come siamo messi?

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