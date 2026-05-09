Grifonissima tutti di corsa In mattinata limitazioni al traffico

Questa mattina a Perugia si sono registrate limitazioni al traffico in vista della gara podistica denominata Grifonissima, organizzata dalla Fondazione Avanti Tutta!. La corsa si svolgerà anche domani, con la partecipazione di numerosi atleti e cittadini che si sono riversati nelle strade per partecipare o assistere alla manifestazione. La manifestazione coinvolge diverse zone della città e ha un impatto sulla viabilità locale.

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PERUGIA – E domani va in scena anche la stracittadina. La Grifonissima organizzata dalla Fondazione Avanti Tutta!. La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica e sarà articolata in vari percorsi: quello competitivo e non competitivo di 10,5 km; quella a passo libero di 3,5 km aperto a tutti. "La Grifonissima – ha dichiarato l’assessore allo sport Pierluigi Vossi - rappresenta un momento importante per la città perché unisce sport, partecipazione, solidarietà e valorizzazione del territorio, con il coinvolgimento di tanti soggetti che lavorano insieme per la riuscita dell’iniziativa. Quest’anno è nata l’idea, anche con il Comune, di coinvolgere le scuole in modo strutturale, come avveniva anni fa.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Grifonissima, tutti di corsa. In mattinata limitazioni al traffico ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Vivicittà, le limitazioni al trafficoPer consentire lo svolgimento della manifestazione podistica “Vivicittà”, dalle 6 alle 12 di domenica 12 aprile sarà istituito il divieto di sosta,... Leggi anche: Sfilata di Mezza Quaresima: tutte le limitazioni al traffico, centro chiuso Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Grifonissima, tutti di corsa. In mattinata limitazioni al traffico; Perugia, tutto pronto per la Grifonissima; A Perugia torna Grifonissima 2026, la corsa podistica più amata e frequentata dai perugini; Grifonissima 2026 ai nastri di partenza: iscrizioni ancora aperte c’è anche Studentissima. Grifonissima, tutti di corsa. In mattinata limitazioni al trafficoPERUGIA – E domani va in scena anche la stracittadina. La Grifonissima organizzata dalla Fondazione Avanti Tutta!. La manifestazione ... lanazione.it Perugia, tutto pronto per la GrifonissimaLa 45esima edizione della manifestazione podistica è in programma domenica 10 maggio. Tanti iscritti anche alla Studentissima ... perugiatoday.it Grifonissima 2026 ai nastri di partenza: iscrizioni ancora aperte c’è anche “Studentissima” ow.ly/9B5w106y6Sh #tuttoggi #Perugia #Sport #cronaca #evidenza #grifonissima #scoop #sport x.com