Domenica 10 maggio, la Pro Loco di Gricignano, frazione di Sansepolcro, aprirà ufficialmente le porte come punto di accoglienza per i pellegrini che percorrono i Cammini di Francesco. La struttura sarà a disposizione di chi affronta il percorso, offrendo un punto di riferimento durante il viaggio. La decisione si inserisce in un progetto volto a sostenere i pellegrini lungo il cammino, con un servizio dedicato nella frazione.

Arezzo, 10 maggio 2026 – La sede della Pro Loco di Gricignano, frazione di Sansepolcro, è ora anche luogo di accoglienza per i pellegrini che si cimentano nei Cammini di Francesco. Per la verità, è stata chiamata “piccola accoglienza”, ma rimane pur sempre un punto di riferimento e soprattutto di ristoro per chi, ripartendo da Sansepolcro, si incammina alla volta di Citerna. L’apertura dell’accoglienza è fissata per le 16 di domenica 10 maggio e costituisce l’ennesima dimostrazione di quanto i cittadini di Gricignano si stiano impegnando con passione ed entusiasmo nel grande progetto dei Cammini. Peraltro, sempre in attinenza con la vita del serafico di Assisi, sarà possibile visitare la mostra presepiale e l’esposizione delle foto dei pellegrini.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gricignano pronta per l’apertura dell’accoglienza per i pellegrini domenica 10 maggio

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