Mercatino dell' Antiquariato a Noale domenica 10 maggio

Domenica 10 maggio il centro storico di Noale si anima con una nuova edizione di MercatiNoale, il mercatino dell’antiquariato organizzato da Confcommercio del Miranese. L’evento si tiene ogni seconda domenica del mese e richiama centinaia di visitatori che passeggiano tra le bancarelle del mercato. La giornata prevede l’esposizione di oggetti d’antiquariato e collezionismo, con espositori provenienti da diverse zone.

Domenica 10 maggio il centro storico di Noale ospita una nuova edizione di MercatiNoale, il mercatino dell’antiquariato organizzato da Confcommercio del Miranese che, ogni seconda domenica del mese, porta in città centinaia di visitatori. Piazza Castello e Piazza XX Settembre si animeranno con.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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