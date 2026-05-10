Domenica In oggi domenica 10 maggio | gli ospiti di Mara Venier
(Adnkronos) – 'Domenica In' torna oggi, domenica 10 maggio, con una nuova puntata condotta da Mara Venier affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. In onda alle 14.00 su Rai 1. Spazio alla musica, con Biagio Antonacci protagonista di un'intensa intervista. Il cantante si esibirà con alcuni dei suoi grandi successi oltre a. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Sal Da Vinci a Domenica In con Mara Venier
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