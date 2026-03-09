Bari accusa | fuga dal controllo dei carabinieri e colpi contro i mezzi militari arrestato 26enne Nella notte

Nella notte a Bari, un uomo di 26 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile dopo aver tentato di sfuggire a un controllo e aver sparato colpi contro i mezzi militari. Il giovane, italiano, è stato fermato e portato in caserma. Il comunicato ufficiale dei Carabinieri non specifica ulteriori dettagli sugli eventi o le eventuali conseguenze.

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: I Carabinieri della Sezione Radiomobile del Comando Provinciale di Bari hanno tratto in arresto un 26enne, italiano, per i reati (fatte salve le valutazioni successive con il contributo della difesa) di fuga e resistenza a Pubblico Ufficiale. L'episodio, è avvenuto questa notte, quando una pattuglia del Radiomobile, durante un servizio di controllo del territorio, ha intimato l'alt al conducente di un'autovettura. Quest'ultimo, al fine di sottrarsi al controllo, non ottemperava a quanto indicato dai militari dandosi a precipitosa fuga, prima di essere definitamente raggiunto nonostante anche avesse colpito i mezzi militati nel tentativo di scappare.